Крыша многоквартирного дома на Урале горит на площади 1500 квадратов

В Арамиле Свердловской области загорелась крыша многоквартирного дома, пламя перекинулось с соседних хозпостроек и охватило 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Пожар в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / МЧС Свердловск

"Днём 21 мая в экстренные службы г. Арамиль поступило сообщение о возгорании на ул. Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек", — отметили в ведомстве.

Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился и перекинулся на многоквартирный двухэтажный дом. Из здания самостоятельно выбрались 36 человек, среди них семеро детей. О пострадавших не сообщается.