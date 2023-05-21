Крыша многоквартирного дома на Урале горит на площади 1500 квадратов
Кровля многоквартирного дома горит в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / МЧС Свердловск
В Арамиле Свердловской области загорелась крыша многоквартирного дома, пламя перекинулось с соседних хозпостроек и охватило 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.
Пожар в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / МЧС Свердловск
"Днём 21 мая в экстренные службы г. Арамиль поступило сообщение о возгорании на ул. Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек", — отметили в ведомстве.
Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился и перекинулся на многоквартирный двухэтажный дом. Из здания самостоятельно выбрались 36 человек, среди них семеро детей. О пострадавших не сообщается.
Ранее писали, что двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Ольшанка Саратовской области. В момент трагедии они были одни.