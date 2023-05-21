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21 мая, 14:56

Крыша многоквартирного дома на Урале горит на площади 1500 квадратов

<p>Кровля многоквартирного дома горит в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / <a href="https://t.me/mchs66/2526" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Свердловск</a></p>

Кровля многоквартирного дома горит в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / МЧС Свердловск

В Арамиле Свердловской области загорелась крыша многоквартирного дома, пламя перекинулось с соседних хозпостроек и охватило 1500 квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Пожар в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / МЧС Свердловск

Пожар в Арамиле Свердловской области. Фото © T.me / МЧС Свердловск

"Днём 21 мая в экстренные службы г. Арамиль поступило сообщение о возгорании на ул. Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек", — отметили в ведомстве.

Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился и перекинулся на многоквартирный двухэтажный дом. Из здания самостоятельно выбрались 36 человек, среди них семеро детей. О пострадавших не сообщается.

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Татьяна Миссуми
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