В Одинцове сильный пожар охватил павильоны на строительном рынке "Акос"
В Одинцове загорелся строительный рынок "Акос" на площади в 500 кв. метров
Сильный пожар произошёл на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Как сообщили в управлении МЧС, там горят торговые павильоны на площади 500 квадратных метров.
В Одинцове в эти минуты горит строительный рынок "Акос". Видео © t.me / "Типичное Одинцово"
"В Одинцове на улице Внуковская горят торговые павильоны на площади 500 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой", — сказано в сообщении.
В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, пламя разгорается с новой силой.
Ранее Лайф писал, что пожар произошёл в здании театра Et Cetera в Москве. По предварительным данным, горела сауна в одном из соседних помещений на пятом этаже.
t.me / "Типичное Одинцово"