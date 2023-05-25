В Одинцове сильный пожар охватил павильоны на строительном рынке "Акос"

Сильный пожар произошёл на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Как сообщили в управлении МЧС, там горят торговые павильоны на площади 500 квадратных метров.

В Одинцове в эти минуты горит строительный рынок "Акос". Видео © t.me / "Типичное Одинцово"

"В Одинцове на улице Внуковская горят торговые павильоны на площади 500 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. Ликвидация пожара осложнена высокой пожарной загрузкой", — сказано в сообщении.

В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, пламя разгорается с новой силой.