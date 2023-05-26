Родной брат Никоса Сафронова оказался заперт в "звёздном доме" во время пожара

Во время пожара в "звёздном доме" на Никитском бульваре в центре Москвы в квартире Никаса Сафронова находился его родной старший брат Владимир. Как рассказал знаменитый художник Лайфу родственнику открыли дверь и попросили выйти на улицу.

Никас Сафронов о пожаре на Никитском бульваре в Москве. Видео © LIFE

"Когда возник пожар, его попросили выйти на улицу, открыли дверь моими ключами. И он вышел. И вместо того, чтобы ждать около дома, он пошёл в магазин покупать продукты. Сейчас он вернулся с продуктами, живой-здоровый и, слава богу, я уже не беспокоюсь", — рассказал Лайфу Сафронов.

По мнению художника, в этот раз ничего страшного не произошло, но однако факт использования квартир в данном доме под офисы и хостелы может быть опасен. Он подчеркнул, что там может начаться пожар, из-за чего могут пострадать остальные жильцы. К слову, при возгорании вчера сгорели три комнаты из шести, уточнил Никас, сославшись диалог с одним из сотрудников МЧС.

Он также добавил, что одна жительница дома пострадала, отравившись дымом. Ей оказалась пенсионерка, которая отказалась выходить. Собеседник Лайфа также добавил, что "во всём виновата халатность" арендаторов и припомнил, как уже однажды оказался в качестве пострадавшего при подобном инциденте. Тогда у него залило стены, которые он расписывал целый год, и картины на стенах на сумму в 450 тысяч долларов.