Владелец загоревшейся квартиры в "звёздном доме" рассказал о начале пожара

Пожар в "звёздном доме" на Никитском бульваре в центре Москвы удалось ликвидировать, хотя его причины до сих пор неизвестны. Хозяин загоревшейся шестикомнатной квартиры Евгений Фукс рассказал Лайфу, как всё начиналось.

Хозяин загоревшейся шестикомнатной квартиры Евгений Фукс рассказал, как начался пожар в "звёздном доме". Видео © LIFE

"Я не знаю, что случилось. Из стены пошёл дым. Все люди целы, и никто не пострадал, кроме как морально. Они все выходили, ещё когда был дым. Потом ещё пожарные просили их выйти. В доме хорошо организовано всё, громкая связь работает. Я подышал дымом, но это было в самом начале. Пожарные сработали очень оперативно", — рассказал Фукс.

Пожар успел охватить площадь в 60 квадратов, прежде чем его потушили. Было спасено девять человек, обошлось без пострадавших. Это не дебютный пожар для этого здания, оно уже горело в 2019 году. В тот раз огонь унёс жизнь девяти человек.