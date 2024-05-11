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11 мая, 13:59

В Москве лифт зажал руку десятилетней девочки, оторвав палец и раздробив кисть

Лифт, который оставил девочку без пальца. Обложка © SHOT

Лифт, который оставил девочку без пальца. Обложка © SHOT

Десятилетняя москвичка осталась без пальца, проехав три этажа с зажатой между дверьми лифта рукой. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло накануне днём. Девочка возвращалась с прогулки с собакой. Она вместе с соседкой зашла в лиф, а её пёс остался на лестничной клетке. Юная хозяйка решила задержать двери рукой, но это не помешало им закрыться.

С зажатой конечностью школьница проехала три этажа. Когда двери открылись, оказалось, что по пути у девочки вырвало средний палец. Она забежала в квартиру, где шокированные родители вызвали скорую. Медики диагностировали ребёнку раздробление костей кисти, разрыв сухожилия и множественные переломы пясти. Сейчас врачи пытаются восстановить кровообращение в пострадавшей части руки.

Два человека свалились в шахту лифта в Москве
Два человека свалились в шахту лифта в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что в Воронеже местная жительница лишилась пальца, когда хотела сесть в автобус. Женщина пыталась зайти в транспорт, который следовал по маршруту № 97, однако водитель прищемил ей руку дверью, а затем и вовсе покинул место ЧП.

Александра Мышляева
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