В Москве лифт зажал руку десятилетней девочки, оторвав палец и раздробив кисть
Лифт, который оставил девочку без пальца. Обложка © SHOT
Десятилетняя москвичка осталась без пальца, проехав три этажа с зажатой между дверьми лифта рукой. Об этом сообщает SHOT.
Всё произошло накануне днём. Девочка возвращалась с прогулки с собакой. Она вместе с соседкой зашла в лиф, а её пёс остался на лестничной клетке. Юная хозяйка решила задержать двери рукой, но это не помешало им закрыться.
С зажатой конечностью школьница проехала три этажа. Когда двери открылись, оказалось, что по пути у девочки вырвало средний палец. Она забежала в квартиру, где шокированные родители вызвали скорую. Медики диагностировали ребёнку раздробление костей кисти, разрыв сухожилия и множественные переломы пясти. Сейчас врачи пытаются восстановить кровообращение в пострадавшей части руки.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Воронеже местная жительница лишилась пальца, когда хотела сесть в автобус. Женщина пыталась зайти в транспорт, который следовал по маршруту № 97, однако водитель прищемил ей руку дверью, а затем и вовсе покинул место ЧП.