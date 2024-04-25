Два человека свалились в шахту лифта в Москве
360.ru: В Москве женщина упала в шахту лифта
В Москве женщина упала в шахту лифта. Обложка © ТАСС / Евгений Леонов
В Москве в доме на улице Малыгина женщина упала в шахту лифта. Об этом нашим коллегам из 360.ru сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, также туда рухнул мужчина, но он смог выбраться самостоятельно.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, состояние пострадавших на данный момент неизвестно.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа. На место прибыли лифтёры и починили "кабину смерти", однако жильцы дома теперь боятся пользоваться лифтом, ведь никто из них не застрахован от повторения инцидента.