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25 апреля, 10:09

Два человека свалились в шахту лифта в Москве

360.ru: В Москве женщина упала в шахту лифта

В Москве женщина упала в шахту лифта. Обложка © ТАСС / Евгений Леонов

В Москве женщина упала в шахту лифта. Обложка © ТАСС / Евгений Леонов

В Москве в доме на улице Малыгина женщина упала в шахту лифта. Об этом нашим коллегам из 360.ru сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, также туда рухнул мужчина, но он смог выбраться самостоятельно.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, состояние пострадавших на данный момент неизвестно.

В Иванове 82-летняя бабушка упала с третьего этажа в шахту лифта
В Иванове 82-летняя бабушка упала с третьего этажа в шахту лифта

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа. На место прибыли лифтёры и починили "кабину смерти", однако жильцы дома теперь боятся пользоваться лифтом, ведь никто из них не застрахован от повторения инцидента.

Евгения Мосс
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