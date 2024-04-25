Два человека свалились в шахту лифта в Москве

В Москве в доме на улице Малыгина женщина упала в шахту лифта. Об этом нашим коллегам из 360.ru сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, также туда рухнул мужчина, но он смог выбраться самостоятельно.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа. На место прибыли лифтёры и починили "кабину смерти", однако жильцы дома теперь боятся пользоваться лифтом, ведь никто из них не застрахован от повторения инцидента.