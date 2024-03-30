В Иванове 82-летняя бабушка упала с третьего этажа в шахту лифта
В Иванове пожарные спасли 82-летнюю старушку, провалившуюся в шахту лифта
В Иванове пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта. Обложка © Telegram / МЧС Ивановской области
В Иванове женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, сообщили в региональном главке МЧС. Пожарным удалось спасти бабушку и передать её медикам.
"Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда вытащили пострадавшую. Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
После спасения женщину на спинальном щите доставили в областную больницу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа. На место прибыли лифтёры и починили "кабину смерти", однако жильцы дома теперь боятся пользоваться лифтом, ведь никто из них не застрахован от повторения инцидента.