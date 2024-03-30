В Иванове 82-летняя бабушка упала с третьего этажа в шахту лифта

В Иванове женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, сообщили в региональном главке МЧС. Пожарным удалось спасти бабушку и передать её медикам.

"Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда вытащили пострадавшую. Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

После спасения женщину на спинальном щите доставили в областную больницу.