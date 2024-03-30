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30 марта, 18:17

В Иванове 82-летняя бабушка упала с третьего этажа в шахту лифта

В Иванове пожарные спасли 82-летнюю старушку, провалившуюся в шахту лифта

В Иванове пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта. Обложка © Telegram / МЧС Ивановской области

В Иванове пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта. Обложка © Telegram / МЧС Ивановской области

В Иванове женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, сообщили в региональном главке МЧС. Пожарным удалось спасти бабушку и передать её медикам.

"Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда вытащили пострадавшую. Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

После спасения женщину на спинальном щите доставили в областную больницу.

Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта
Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа. На место прибыли лифтёры и починили "кабину смерти", однако жильцы дома теперь боятся пользоваться лифтом, ведь никто из них не застрахован от повторения инцидента.

Александра Мышляева
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