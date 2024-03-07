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7 марта, 15:00

В Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа

Лифт сорвался в шахту в девятиэтажном жилом доме в Сызрани. Внутри в этот момент находились девушка и мальчик четырёх лет. Об этом сообщает портал "Маленькая Сызрань" со ссылкой на жильцов многоэтажки.

Авария случилась несколько дней назад в пятом подъезде дома 58 на проспекте 50 лет Октября, когда одна из жительниц возвращалась в свою квартиру вместе с сыном. Девушка нажала на кнопку восьмого этажа, но подъёмник вместо этого поднялся до девятого, после чего резко рухнул вниз. К счастью, система безопасности сработала и лифт остановился на третьем этаже.

Девушка серьёзно ударилась головой, а её ребёнок испытал ужас. После этого кабина поднялась выше, но двери не открылись, а кнопка аварийной связи с диспетчером оказалась неисправна. Пассажиры по-прежнему находились в опасности, не будучи застрахованными от повторного падения.

"Наш лифт — практически ровесник дома. И когда нам его заменят, неизвестно. Кнопки давно неисправны, и сам лифт представляет реальную опасность, он ведь уже не в первый раз падает! Мальчик, конечно, был сильно испуган. Несмотря на то что ему всего четыре года, он всё понял и стал звать людей на помощь. У ребёнка была истерика", рассказали порталу в домовом комитете.

В итоге с обслуживающей лифт компанией всё же удалось связаться, после чего прибыли двое лифтёров. Они вызволили мальчика и его маму из тесной ловушки и перезапустили подъёмник. Вот только жильцы дома теперь боятся им пользоваться, ведь никто из них не застрахован от повторения инцидента.

Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта
Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

Ранее Life.ru сообщал, что 5 марта в Петербурге лифт упал в шахту с восьмого этажа из-за превышения предельной нагрузки — внутрь зашли 13 человек. Травмы получили три человека, в том числе ребёнок. Эксперты назвали произошедшее "переспуском": подъёмник опустился ниже уровня первого этажа. При этом в управляющей компании подчеркнули, что ранее устройство не ломалось и работало без нареканий.

Обложка ©

Shutterstock / dissx

Юрий Лысенко
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