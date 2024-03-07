В Сызрани лифт с девушкой и ребёнком рухнул в шахту с девятого этажа

Лифт сорвался в шахту в девятиэтажном жилом доме в Сызрани. Внутри в этот момент находились девушка и мальчик четырёх лет. Об этом сообщает портал "Маленькая Сызрань" со ссылкой на жильцов многоэтажки.

Авария случилась несколько дней назад в пятом подъезде дома 58 на проспекте 50 лет Октября, когда одна из жительниц возвращалась в свою квартиру вместе с сыном. Девушка нажала на кнопку восьмого этажа, но подъёмник вместо этого поднялся до девятого, после чего резко рухнул вниз. К счастью, система безопасности сработала и лифт остановился на третьем этаже.

Девушка серьёзно ударилась головой, а её ребёнок испытал ужас. После этого кабина поднялась выше, но двери не открылись, а кнопка аварийной связи с диспетчером оказалась неисправна. Пассажиры по-прежнему находились в опасности, не будучи застрахованными от повторного падения.

"Наш лифт — практически ровесник дома. И когда нам его заменят, неизвестно. Кнопки давно неисправны, и сам лифт представляет реальную опасность, он ведь уже не в первый раз падает! Мальчик, конечно, был сильно испуган. Несмотря на то что ему всего четыре года, он всё понял и стал звать людей на помощь. У ребёнка была истерика", — рассказали порталу в домовом комитете.