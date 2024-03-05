В УК заявили, что лифт, рухнувший в Петербурге с пассажирами, сломался впервые

Лифт, рухнувший в многоэтажке вместе с пассажирами в Санкт-Петербурге, раньше не ломался. Об этом рассказала директор управляющей компании Зухра Ефимова.

"Люди утверждают, что он начал падать. С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтёры", — отметила Ефимова в беседе с телеканалом "360".

По её словам, точную причину ЧП ещё не установили, но специалисты назвали случившееся "переспуском": кабина опустилась даже ниже уровня первого этажа.