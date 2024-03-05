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5 марта, 09:46

В УК заявили, что лифт, рухнувший в Петербурге с пассажирами, сломался впервые

Лифт, рухнувший в многоэтажке вместе с пассажирами в Санкт-Петербурге, раньше не ломался. Об этом рассказала директор управляющей компании Зухра Ефимова.

"Люди утверждают, что он начал падать. С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтёры", — отметила Ефимова в беседе с телеканалом "360".

По её словам, точную причину ЧП ещё не установили, но специалисты назвали случившееся "переспуском": кабина опустилась даже ниже уровня первого этажа.

Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта
Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

Напомним, утром 5 марта в Санкт-Петербурге из-за перегруза рухнул лифт с людьми. В кабину одновременно зашли 13 пассажиров, в итоге лифт не выдержал и полетел вниз с восьмого этажа. Пострадало три человека, один из них — ребёнок.

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Александра Вишнякова
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