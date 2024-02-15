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15 февраля, 15:09

Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

В Сургуте в многоэтажном жилом доме сорвался лифт с человеком внутри

Житель Сургута чуть не распрощался с жизнью во время обычной поездки в лифте: конструкция начала падать. В Сети появилось жуткое видео, снятое счастливчиком, на котором искренние эмоции мужчины и страшные звуки, издаваемые сломанной кабиной.

Видео, снятое в упавшем сургутском лифте. Видео © VK / mdps86

Как пишет Ura.ru, после инцидента кабину отключили и до сих пор ремонтируют. Ответственные лица не стали комментировать происшествие, заявив лишь, что лифт находится на ревизии и сроков её окончания нет.

Появилось видео падения лифта с пассажирами с девятого этажа в Краснодаре
Появилось видео падения лифта с пассажирами с девятого этажа в Краснодаре

Ранее подобный инцидент произошёл с лифтом в одном из домов Екатеринбурга. Мужчина пролетел в шатавшейся кабине десять этажей и чудом не пострадал. Его супруга уже написала заявления в прокуратуру и Ростехнадзор.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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