Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

Житель Сургута чуть не распрощался с жизнью во время обычной поездки в лифте: конструкция начала падать. В Сети появилось жуткое видео, снятое счастливчиком, на котором искренние эмоции мужчины и страшные звуки, издаваемые сломанной кабиной.

Видео, снятое в упавшем сургутском лифте. Видео © VK / mdps86

Как пишет Ura.ru, после инцидента кабину отключили и до сих пор ремонтируют. Ответственные лица не стали комментировать происшествие, заявив лишь, что лифт находится на ревизии и сроков её окончания нет.