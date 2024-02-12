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Появилось видео падения лифта с пассажирами с девятого этажа в Краснодаре

В Краснодаре прокуратура начала проверку по факту падения лифта в новостройке

12 февраля, 14:42
В Краснодаре оборвался трос лифта в одной из новостроек. Видео © t.me / Типичный Краснодар

В Краснодаре оборвался трос лифта в одной из новостроек. Видео © t.me / Типичный Краснодар

В одной из многоэтажек Краснодара оборвался трос лифта, внутри которого были люди, никто не пострадал благодаря срабатыванию защитной системы. Кадры падения кабины с девятого этажа попали в Сеть.

В Краснодаре оборвался трос лифта в одной из новостроек. Видео © t.me / Типичный Краснодар

Дом по улице Западный обход заселён и сдан в эксплуатацию в 2023 году. Однако жильцы уже не раз жаловались на плохую работу лифтов. По их словам, управляющая компания "Сограт" занималась ремонтом кабин, но эффекта от этого было мало. На кадрах очередной случай поломки лифта. На этот раз оборвался трос. Региональная прокуратура начала проверку.

"Организована проверка по размещённой в сети Интернет информации о падении лифта в многоквартирном доме № 65А по улице Западный обход в г. Краснодаре", — уточняется в телеграм-канале ведомства.

Предстоит выяснить причины, которые привели к поломке, а также дать оценку действиям лиц, в обязанности которых входит обслуживание лифтов в данном здании.

Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в воронежской многоэтажке
Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в воронежской многоэтажке

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели сотрудника отеля, который, предположительно, погиб во время ремонтных работ лифта. Кабина начала движение и придавила мужчине голову.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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