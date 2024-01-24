Зажатый лифтом поводок чуть не унёс жизнь собаки в воронежской многоэтажке на улице Остужева. Хозяйка с псом возвращались домой после прогулки, и животное в последний момент выскочило из закрывающихся дверей лифта. Кабина поехала вверх, а пёсель повис на поводке.

Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в воронежской многоэтажке. Видео © t.me / SHOT

Видео инцидента публикует SHOT. Пёс провисел в петле почти минуту, но в итоге поводок отцепился от ошейника, а собака смогла освободиться. Хозяйка с питомцем отделались испугом, никаких травм животное не получило.