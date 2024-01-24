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24 января, 19:27

Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в воронежской многоэтажке

Зажатый лифтом поводок чуть не унёс жизнь собаки в воронежской многоэтажке на улице Остужева. Хозяйка с псом возвращались домой после прогулки, и животное в последний момент выскочило из закрывающихся дверей лифта. Кабина поехала вверх, а пёсель повис на поводке.

Зажатый лифтом поводок едва не задушил собаку в воронежской многоэтажке. Видео © t.me / SHOT

Видео инцидента публикует SHOT. Пёс провисел в петле почти минуту, но в итоге поводок отцепился от ошейника, а собака смогла освободиться. Хозяйка с питомцем отделались испугом, никаких травм животное не получило.

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А ранее Лайф рассказывал, что йоркширского терьера обнаружили среди отходов на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудники чудом спасли собаку, заметив шевеление в мусоре буквально за минуту перед началом процесса измельчения.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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