"Лифт-убийца" размозжил голову сотрудника отеля в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб сотрудник отеля во время ремонта лифта 6 февраля, 13:00 В петербургском отеле электрик погиб во время ремонта лифта. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели сотрудника отеля, который, предположительно, погиб во время ремонтных работ лифта. О начале проверки сообщили в СУ СК по региону.

"Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 февраля 2024 года в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцева, тела 56-летнего работника", — уточнили в ведомстве.

По данным портала 78.ru, трагедия произошла в гостинице "Костров". Погибший трудился электриком и должен был устранить неполадки в работе лифта. Внезапно кабина начала движение и придавила мужчине голову. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей, также будет назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Уфе сорвался лифт с пятью пассажирами с шестого этажа жилого дома. Никто не пострадал. Чтобы вызволить людей из кабины, была вызвана аварийная служба.

Авторы Татьяна Миссуми