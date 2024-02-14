Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 11:17

Житель Екатеринбурга пролетел десять этажей в шатавшейся кабине лифта

В Екатеринбурге разбираются в инциденте с лифтом в одном из домов по улице Парина, который мог закончиться трагедией. Так, накануне, 13 февраля, там чуть не погиб мужчина: он доехал до десятого этажа, после чего, как рассказала его супруга, "кабина очень быстро полетела вниз".

"При этом её сильно шатало из стороны в сторону и были такие звуки, как будто кувалдой бьют. Муж объясняет: он вцепился в поручни, ощущение было, как будто на самолёте летишь и падаешь. Он кричал и был испуган. Он с жизнью прощался!" — поделилась женщина в беседе с порталом с E1.ru.

Управляющая компания "Академическая", которая работает в доме, сообщила об отключении лифта для детального обследования. В организации утверждают, что информация об инциденте "не нашла подтверждения". Тем временем супруга пострадавшего уже написала заявление в прокуратуру и Ростехнадзор, а от коммунальщиков она требует предоставить запись с камеры видеонаблюдения, установленной в кабине. Они в свою очередь заявляют, что камер в лифте нет.

В одной из башен "Москвы-Сити" в разгар рабочего дня отключились все лифты
В одной из башен "Москвы-Сити" в разгар рабочего дня отключились все лифты

Ранее подобный случай произошёл в Краснодаре и его всё-таки засняла камера видеонаблюдения. В момент инцидента в кабине находилось четыре человека. Никто не пострадал благодаря срабатыванию системы безопасности.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров