Житель Екатеринбурга пролетел десять этажей в шатавшейся кабине лифта

В Екатеринбурге разбираются в инциденте с лифтом в одном из домов по улице Парина, который мог закончиться трагедией. Так, накануне, 13 февраля, там чуть не погиб мужчина: он доехал до десятого этажа, после чего, как рассказала его супруга, "кабина очень быстро полетела вниз".

"При этом её сильно шатало из стороны в сторону и были такие звуки, как будто кувалдой бьют. Муж объясняет: он вцепился в поручни, ощущение было, как будто на самолёте летишь и падаешь. Он кричал и был испуган. Он с жизнью прощался!" — поделилась женщина в беседе с порталом с E1.ru.

Управляющая компания "Академическая", которая работает в доме, сообщила об отключении лифта для детального обследования. В организации утверждают, что информация об инциденте "не нашла подтверждения". Тем временем супруга пострадавшего уже написала заявление в прокуратуру и Ростехнадзор, а от коммунальщиков она требует предоставить запись с камеры видеонаблюдения, установленной в кабине. Они в свою очередь заявляют, что камер в лифте нет.