В одной из башен "Москвы-Сити" в разгар рабочего дня отключились все лифты

В одном из небоскрёбов "Москва-Сити" в разгар рабочего дня из строя вышли все лифты. По данным телеграм-канала MSK1.RU, речь идёт о комплексе "Федерация".

По предварительным данным, рабочие случайно задели проводку в расположенном на первом этаже супермаркете "Азбука вкуса". В результате сработала пожарная сигнализация, которая и заблокировала движение лифтов. Сколько времени понадобилось на ликвидацию неполадок, выясняется. Сейчас лифты уже работают.

Отметим, что в комплексе "Федерация" две башни разной высоты, но, в какой из них произошёл инцидент, не уточняется. В башне "Запад" — 62 этажа, а в башне "Восток" — 95.