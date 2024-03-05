В Санкт-Петербурге из-за перегруза рухнул лифт с людьми. По данным SHOT, утром 5 марта в кабину одновременно зашли 13 пассажиров, в итоге лифт не выдержал и полетел вниз с восьмого этажа.

Как уточняет телеграм-канал, ЧП произошло в ЖК "Волна" в посёлке Шушары. Люди набивались в лифт на верхних этажах, кабина, не выдержав такой нагрузки, резко стала опускаться вниз, а достигнув первого этажа, сильно дёрнулась и "провалилась" ещё на 30-40 сантиметров. В результате пострадали три человека, в том числе ребёнок, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Лифт с 13 пассажирами рухнул из-за перегруза в Петербурге. Видео © Vk.com / "Регион 78 | Санкт-Петербург"

Лифт был в эксплуатации 10 лет. В кабине по нормативу должно находиться не больше восьми человек. С представителями застройщика — компании "Дальпитерстрой" — сейчас общаются полицейские. Прокуратура также проводит проверку.