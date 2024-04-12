Неадекват из Уфы отрезал себе часть щеки и говорил с "призраками" перед нападением на полицию Напавший на полицейского в Уфе мужчина сначала отрезал себе часть щеки 12 апреля, 07:45 Неадекватный мужчина перед нападением на полицейского в Уфе. Обложка © Telegram / SHOT

Ранивший полицейского в Уфе мужчина находился перед нападением в неадекватном состоянии и отрезал себе часть щеки. SHOT публикует кадры, снятые за несколько секунд до того, как нарушитель стал увечить себя.

Неадекватный мужчина перед нападением на полицейского в Уфе. Видео © Telegram / SHOT

Нарушитель разговаривал сам с собой, держал возле своего лица нож и постоянно оглядывался. Сотрудники полиции попытались остановить мужчину, когда тот порезал себе щёку. Один из силовиков получил удар ножом. Также нападавший успел несильно травмировать и второго полицейского.

Как сообщалось, вооружённое нападение на полицейского было совершено на улице Карла Маркса в центре Уфы. Для задержания злодея силовикам пришлось открыть огонь. Преступник получил травму, его скрутили и сначала доставили в больницу.

Авторы Татьяна Миссуми