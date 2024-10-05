Немецкий автогигант Volkswagen близок к краху: названы главные причины

Немецкий автопроизводитель Volkswagen оказался на грани закрытия нескольких своих заводов в Германии из-за серьёзных проблем на рынке. Среди основных причин выделяют резкое падение спроса на электромобили, усиливающуюся конкуренцию с китайскими автоконцернами, инфляцию и растущие расходы на жизнь в Европе. Эти факторы создают серьёзное давление на компанию, угрожая её дальнейшему развитию в регионе.

По информации издания «Коммерсантъ», снижение интереса к электромобилям стало одной из ключевых долгосрочных проблем для Volkswagen. Продажи электрокаров в Германии за август сократились на 69%, а в целом в Евросоюзе — на 44%. Такая тенденция может существенно повлиять на будущее автопроизводителей, ориентированных на экологичные модели.

Не менее серьёзной проблемой для компании стала возрастающая конкуренция с китайскими производителями, что особенно остро ощущается на мировом рынке. В первой половине 2024 года спрос на автомобили Volkswagen в Китае упал на 7%, что усложняет и без того нестабильную ситуацию.