Немецкий автогигант Volkswagen близок к краху: названы главные причины
«Ъ»: Volkswagen может закрыть заводы из-за кризиса на рынке электромобилей
Немецкий автопроизводитель Volkswagen оказался на грани закрытия нескольких своих заводов в Германии из-за серьёзных проблем на рынке. Среди основных причин выделяют резкое падение спроса на электромобили, усиливающуюся конкуренцию с китайскими автоконцернами, инфляцию и растущие расходы на жизнь в Европе. Эти факторы создают серьёзное давление на компанию, угрожая её дальнейшему развитию в регионе.
По информации издания «Коммерсантъ», снижение интереса к электромобилям стало одной из ключевых долгосрочных проблем для Volkswagen. Продажи электрокаров в Германии за август сократились на 69%, а в целом в Евросоюзе — на 44%. Такая тенденция может существенно повлиять на будущее автопроизводителей, ориентированных на экологичные модели.
Не менее серьёзной проблемой для компании стала возрастающая конкуренция с китайскими производителями, что особенно остро ощущается на мировом рынке. В первой половине 2024 года спрос на автомобили Volkswagen в Китае упал на 7%, что усложняет и без того нестабильную ситуацию.
В дополнение ко всему, европейский рынок автомобилей пострадал от инфляции и повышения макроэкономической неопределённости, что значительно снижает покупательскую способность местного населения. Рост стоимости жизни в Европе стал ещё одним важным фактором, влияющим на снижение спроса на автомобили, что ставит под угрозу стабильность немецкого автогиганта.
Ранее Volkswagen уже сталкивался с трудностями на фоне растущей конкуренции с китайскими брендами и сокращением спроса на электромобили. В частности, китайские автокомпании, такие как BYD, постепенно вытесняют западные марки, включая Volkswagen, с крупнейших рынков. В то же время, экономические санкции в Европе привели к закрытию множества промышленных предприятий, что создало дополнительные вызовы для автоконцернов.
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