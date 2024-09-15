Китайские электрокары BYD обогнали Volkswagen и Ford CNN: Производители электромобилей в Китае теснят на рынке конкурентов с Запада 15 сентября, 11:45 Китайский автомобиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В Китае местные производители наращивают объёмы выпуска электромобилей, что может привести к потере огромной доли рынка западными автобрендами, которые долгое время лидировали в данной отрасли. Об этом сообщает CNN.

В частности Китай выпускает машины BYD и Xpeng с электродвигателями. Китайские автокомпании уже серьёзно потеснили такие популярные марки, как Volkswagen, Ford и General Motors. Аналитики полагают, что если ситуация не изменится, то через год — два названные бренды свернут свою деятельность в КНР.

Так, Volkswagen уже бьёт тревогу из-за падения продаж автомобилей в Китае почти на четверть в сравнении с показателями за последние три года. Сейчас китайцы всё чаще предпочитают покупать отечественный BYD. Трудности с китайскими продажами испытывают также Ford и GM. А японская Mitsubishi Motors больше не будет заниматься совместным производством в КНР всё по той же причине снижения потребительского спроса.

Ранее эксперты The Wall Street Journal заявили, что продажи китайских электрокаров растут на всей планете из-за правительственных субсидий, в августе 2024 года было куплено рекордное количество таких авто.

Авторы Татьяна Миссуми