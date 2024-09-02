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2 сентября, 15:06

Продажи китайских электрокаров по всему миру подскочили до рекорда

WSJ: Увеличение продаж китайских электрокаров произошло благодаря госсубсидиям

Продажи китайских электрокаров растут на всей планете из-за правительственных субсидий, в этом месяце было куплено рекордное количество таких авто. Об этом сообщили эксперты The Wall Street Journal.

Уточняется, что в августе китайская компания BYD реализовала 373 тысячи автомобилей, что на 36 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Li Auto продала 48,1 тысячи машин (рост на 38 процентов), а Zeekr — 18 тысяч (увеличение на 46 процентов). Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такие показатели стали возможны благодаря государственным субсидиям в рамках программы trade-in и активному приобретению автомобилей дилерами перед началом осеннего сезона.

«Рынок входит в период пикового спроса на фоне небольшого числа новых моделей и всё большего числа акций и других программ по привлечению клиентов», — рассказал аналитик инвестбанка Nomura Джоэль Инь.

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Ранее Life.ru сообщал, что к концу 2024 года стоимость машин из Китая может подскочить на четверть. По словам автоэкспертов, стоимость авто изменится на 25% по сравнению с весной текущего года. Они отметили, что на подорожание автомобилей влияют проблемы, возникшие в банковских сферах двух стран.

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Wikipedia / SAIC GM sucks

Александра Мышляева
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