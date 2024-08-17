Россиянам рассказали, на сколько подорожают китайские авто к концу года
Эксперт Попов: К концу года китайские автомобили станут дороже на 25%
К концу 2024 года цена машин из Китая может подскочить на четверть. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, стоимость авто изменится на 25% по сравнению с весной текущего года. В интервью РИАМО специалист напомнил, что тогда в России подорожал утилизационный сбор. По его словам, на подорожание автомобилей влияют проблемы, возникшие в банковских сферах двух стран. Например, переводы в Китай могут идти два месяца, а некоторые вовсе возвращаются.
Даже при условии повышения ключевой ставки на рынке автомобилей пока не наблюдается падения объёма продаж, обратил внимание Попов. Однако и этот фактор скажется на ценах, уверен он.
"Нужно понимать, что дилеры осуществляют свои поставки за счёт дорожающих кредитов, которые потом отыгрываются на продажах", — добавил эксперт.
Примечательно, что спрос на китайские автомобили за текущий год вырос в три-шесть раз. Ранее в России составили рейтинг машин из КНР.
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