Россиянам рассказали, на сколько подорожают китайские авто к концу года

К концу 2024 года цена машин из Китая может подскочить на четверть. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, стоимость авто изменится на 25% по сравнению с весной текущего года. В интервью РИАМО специалист напомнил, что тогда в России подорожал утилизационный сбор. По его словам, на подорожание автомобилей влияют проблемы, возникшие в банковских сферах двух стран. Например, переводы в Китай могут идти два месяца, а некоторые вовсе возвращаются.

Даже при условии повышения ключевой ставки на рынке автомобилей пока не наблюдается падения объёма продаж, обратил внимание Попов. Однако и этот фактор скажется на ценах, уверен он.