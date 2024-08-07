Спрос на китайские марки автомобилей в РФ за год вырос в три-шесть раз
В России за год повысились продажи автомобилей из КНР. По сравнению с прошлым июлем, спрос на марки вроде Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr вырос в три-шесть раз. По словам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, "китайцы" взяли большую часть рынка РФ.
"Китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%", — приводит его слова газета "Известия".
Эксперт отметил, что за год доля китайских марок выросла примерно на 10%. На этом фоне возможная блокировка неофициально поставляемых автомобилей Zeekr способна заметно сказаться на позициях бренда в РФ.
Ранее стало известно об увеличении продаж новых "легковушек" в России. Так, за прошлую неделю граждане купили 36,4 тысячи новых легковушек — почти рекордный показатель.
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