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7 августа, 05:48

Спрос на китайские марки автомобилей в РФ за год вырос в три-шесть раз

В России за год повысились продажи автомобилей из КНР. По сравнению с прошлым июлем, спрос на марки вроде Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr вырос в три-шесть раз. По словам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, "китайцы" взяли большую часть рынка РФ.

"Китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%", — приводит его слова газета "Известия".

Эксперт отметил, что за год доля китайских марок выросла примерно на 10%. На этом фоне возможная блокировка неофициально поставляемых автомобилей Zeekr способна заметно сказаться на позициях бренда в РФ.

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Ранее стало известно об увеличении продаж новых "легковушек" в России. Так, за прошлую неделю граждане купили 36,4 тысячи новых легковушек — почти рекордный показатель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Матвей Константинов
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