Россияне массово ринулись скупать новые автомобили

В России за прошедшую неделю выросли продажи новых легковых автомобилей. Это рекордный показатель, начиная с 15-й недели (середина апреля), то есть практически за последние четыре месяца, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В частности, за прошлую неделю было продано 36,4 тысячи новых легковушек. Однако побить рекорд апреля (с 8 по 14 апреля) не удалось — тогда было продано около 38,1 тысячи автомобилей.

Лидером продаж стала Lada, дилеры "АвтоВАЗа" продали 9,2 тысячи машин. Далее активно скупали китайскую иномарку Haval с результатом 4,3 тысячи автомобилей, за ней следуют Chery и Geely, продавшие 4 тысячи и 3,8 тысячи транспортных средств соответственно.

На пятом месте расположился бренд Changan — было продано около 3 тысяч машин, за ним следует принадлежащая Chery марка Omoda (менее 1,3 тысячи авто) и белорусский бренд Belgee (1 тысяча автомобилей).