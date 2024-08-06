Россияне массово ринулись скупать новые автомобили
"Автостат": Продажи легковых авто в РФ за неделю стали рекордными за 4 месяца
Автосалон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY
В России за прошедшую неделю выросли продажи новых легковых автомобилей. Это рекордный показатель, начиная с 15-й недели (середина апреля), то есть практически за последние четыре месяца, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
В частности, за прошлую неделю было продано 36,4 тысячи новых легковушек. Однако побить рекорд апреля (с 8 по 14 апреля) не удалось — тогда было продано около 38,1 тысячи автомобилей.
Лидером продаж стала Lada, дилеры "АвтоВАЗа" продали 9,2 тысячи машин. Далее активно скупали китайскую иномарку Haval с результатом 4,3 тысячи автомобилей, за ней следуют Chery и Geely, продавшие 4 тысячи и 3,8 тысячи транспортных средств соответственно.
На пятом месте расположился бренд Changan — было продано около 3 тысяч машин, за ним следует принадлежащая Chery марка Omoda (менее 1,3 тысячи авто) и белорусский бренд Belgee (1 тысяча автомобилей).
А ранее Life.ru рассказывал, что в России к ноябрю закончится запас электрических автомобилей китайской марки ZEEKR. Новые модели уже не будут ввозить в страну из-за блокировки мультимедийной системы. На этом фоне ожидается повышение цен.