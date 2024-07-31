"Подорожают на 15%": Электрокары ZEEKR ждёт подорожание

К ноябрю в России закончится запас электроавтомобилей китайской марки ZEEKR, а новые уже не будут официально ввозиться в Россию, так как Китай будет блокировать мультимедийную систему. На фоне этого ожидается повышение цен на 10-15%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Производитель сообщил, что они будут блокировать мультимедийную систему авто, которые сошли с конвейера после 15 июля и были вывезены за пределы Китая. Российские автосалоны готовятся к серьёзному повышению цен. Примерно, модель Х подорожает примерно на 400 тысяч рублей, знаменитый седан ZEEKR 001 прибавит в цене 550-600 тысяч рублей, а минивэн 009 станет дороже аж более чем на миллион.

Запаса авто хватит на три месяца, о дальнейших поставках ничего неизвестно. При реальных блокировках систем, покупателям придётся раскошелиться ещё и на услуги умельцев, которые обходят подобные ограничения. Стоить это может около 150 тысяч рублей и не имеет никаких гарантий. В автосалонах утверждают, что новость о блокировках мультимедиа — фейк, бояться не стоит.