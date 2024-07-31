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31 июля, 05:23

"Подорожают на 15%": Электрокары ZEEKR ждёт подорожание

Электрокары ZEEKR закончатся в России к ноябрю, поздние версии ждёт блокировка

К ноябрю в России закончится запас электроавтомобилей китайской марки ZEEKR, а новые уже не будут официально ввозиться в Россию, так как Китай будет блокировать мультимедийную систему. На фоне этого ожидается повышение цен на 10-15%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Производитель сообщил, что они будут блокировать мультимедийную систему авто, которые сошли с конвейера после 15 июля и были вывезены за пределы Китая. Российские автосалоны готовятся к серьёзному повышению цен. Примерно, модель Х подорожает примерно на 400 тысяч рублей, знаменитый седан ZEEKR 001 прибавит в цене 550-600 тысяч рублей, а минивэн 009 станет дороже аж более чем на миллион.

Запаса авто хватит на три месяца, о дальнейших поставках ничего неизвестно. При реальных блокировках систем, покупателям придётся раскошелиться ещё и на услуги умельцев, которые обходят подобные ограничения. Стоить это может около 150 тысяч рублей и не имеет никаких гарантий. В автосалонах утверждают, что новость о блокировках мультимедиа — фейк, бояться не стоит.

Составлен рейтинг самых качественных китайских авто
Составлен рейтинг самых качественных китайских авто

Напомним, что недавно представитель компании ZEEKR рассказывал, что китайский автокомпания будет блокировать мультимедиа машин, которые выпускались для внутреннего рынка, но по итогу используются за пределами КНР.

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SHOT ПРОВЕРКА

Николай Рюмин
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