BMW впервые опередила Tesla по продажам электромобилей в Европе
В июле немецкий автопроизводитель BMW впервые опередил американскую компанию Tesla по объёму продаж электромобилей в Европе, сообщает Bloomberg.
У BMW продажи увеличились на 33% (14 869 автомобилей), в то время как у Tesla наблюдается снижение на 16% (14 561 машин). Это стало первым случаем, когда европейский производитель обошёл компанию Илона Маска. Тем не менее за последний год Tesla все ещё занимает лидирующую позицию.
В июле европейские покупатели зарегистрировали 139 тысяч новых электрокаров, что на 6% меньше по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Снижение спроса на электромобили в Европе в целом обусловлено прекращением субсидий, включая меры в Германии и Швеции.
Аналитик Jato Фелипе Муньос подчеркнул, что неопределённость в отношении будущего электромобилей продолжает сдерживать потребительскую активность. Кроме того, снижение продаж китайских автопроизводителей также сказалось на ситуации, поскольку Евросоюз ввёл импортные тарифы для поддержки своих производителей.
Ранее Life.ru сообщал, что подразделение BMW — BMW of North America, LLC — приняло решение отозвать более 720 тысяч своих машин из-за риска короткого замыкания. Почти 70% моделей приходятся на BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов).
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