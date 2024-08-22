BMW впервые опередила Tesla по продажам электромобилей в Европе

В июле немецкий автопроизводитель BMW впервые опередил американскую компанию Tesla по объёму продаж электромобилей в Европе, сообщает Bloomberg.

У BMW продажи увеличились на 33% (14 869 автомобилей), в то время как у Tesla наблюдается снижение на 16% (14 561 машин). Это стало первым случаем, когда европейский производитель обошёл компанию Илона Маска. Тем не менее за последний год Tesla все ещё занимает лидирующую позицию.

В июле европейские покупатели зарегистрировали 139 тысяч новых электрокаров, что на 6% меньше по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Снижение спроса на электромобили в Европе в целом обусловлено прекращением субсидий, включая меры в Германии и Швеции.

Аналитик Jato Фелипе Муньос подчеркнул, что неопределённость в отношении будущего электромобилей продолжает сдерживать потребительскую активность. Кроме того, снижение продаж китайских автопроизводителей также сказалось на ситуации, поскольку Евросоюз ввёл импортные тарифы для поддержки своих производителей.