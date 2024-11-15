Политический раздрай в Германии может оставить Украину без денег и беспилотников, пишут СМИ
Der Spiegel: Развал коалиции в Германии тормозит отправку партии БПЛА на Украину
Отправка очередной партии беспилотников из Германии в Украину зависла из-за развала коалиции. Об этом сообщает Der Spiegel.
На данный момент зависла поставка не только БПЛА, но и другого оружия на общую сумму около трёх миллиардов евро. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев настаивает на том, что процесс отправки лучше наладить и осуществить до проведения досрочных парламентских выборов.
Кроме того, на продолжении поставок Незалежной настаивает и министр иностранных дел ФРГ Анналена Баербок. По её мнению, в грядущий пакет помощи должны войти в обязательном порядке 812 разведывательных дронов компании Quantum.
Напомним, ранее Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристина Линднера. После этого правящая коалиция, которую в народе назвали «Светофор», буквально затрещала по швам. Канцлер допустил, что запросит у граждан вотум доверия его Правительству уже в январе. Сегодня стало известно, что на замену Линднеру будет поставлен нынешний вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex