Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 14:34

Политический раздрай в Германии может оставить Украину без денег и беспилотников, пишут СМИ

Der Spiegel: Развал коалиции в Германии тормозит отправку партии БПЛА на Украину

Отправка очередной партии беспилотников из Германии в Украину зависла из-за развала коалиции. Об этом сообщает Der Spiegel.

На данный момент зависла поставка не только БПЛА, но и другого оружия на общую сумму около трёх миллиардов евро. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев настаивает на том, что процесс отправки лучше наладить и осуществить до проведения досрочных парламентских выборов.

Кроме того, на продолжении поставок Незалежной настаивает и министр иностранных дел ФРГ Анналена Баербок. По её мнению, в грядущий пакет помощи должны войти в обязательном порядке 812 разведывательных дронов компании Quantum.

В Германии признали, что помощь Запада погубит Украину
В Германии признали, что помощь Запада погубит Украину

Напомним, ранее Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристина Линднера. После этого правящая коалиция, которую в народе назвали «Светофор», буквально затрещала по швам. Канцлер допустил, что запросит у граждан вотум доверия его Правительству уже в январе. Сегодня стало известно, что на замену Линднеру будет поставлен нынешний вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar