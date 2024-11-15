Политический раздрай в Германии может оставить Украину без денег и беспилотников, пишут СМИ

На данный момент зависла поставка не только БПЛА, но и другого оружия на общую сумму около трёх миллиардов евро. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев настаивает на том, что процесс отправки лучше наладить и осуществить до проведения досрочных парламентских выборов.