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Регион
27 октября, 15:07

В Германии признали, что помощь Запада погубит Украину

Журналист Репке: Западная поддержка ВСУ ведёт Украину к краху

Поддержка Запада обрекает Украину на поражение. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — отметил журналист у себя в X.

По его мнению, Запад фактически способствует своему собственному поражению в конфликте с Россией, так как союзники Украины не готовы предпринять более значительные меры по поддержке Киева.

Франция и Германия отказались помогать Украине в обход вето
Франция и Германия отказались помогать Украине в обход вето

А ранее в российском посольстве заявили, что Великобритания прикрывает «защитой зернового коридора» поставки вооружения для Украины по Чёрному морю. В ведомстве отметили, что специальное раскручивание темы британскими СМИ и правительством только подтверждает вовлечённость Запада в теневые транзиты.

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Александра Мышляева
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