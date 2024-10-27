В Германии признали, что помощь Запада погубит Украину
Журналист Репке: Западная поддержка ВСУ ведёт Украину к краху
Поддержка Запада обрекает Украину на поражение. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — отметил журналист у себя в X.
По его мнению, Запад фактически способствует своему собственному поражению в конфликте с Россией, так как союзники Украины не готовы предпринять более значительные меры по поддержке Киева.
А ранее в российском посольстве заявили, что Великобритания прикрывает «защитой зернового коридора» поставки вооружения для Украины по Чёрному морю. В ведомстве отметили, что специальное раскручивание темы британскими СМИ и правительством только подтверждает вовлечённость Запада в теневые транзиты.
Telegram / Зеленский