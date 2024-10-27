Поддержка Запада обрекает Украину на поражение. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Можно признать, что наша нынешняя «поддержка» приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России», — отметил журналист у себя в X.

По его мнению, Запад фактически способствует своему собственному поражению в конфликте с Россией, так как союзники Украины не готовы предпринять более значительные меры по поддержке Киева.