Франция и Германия отказались помогать Украине в обход вето
Bloomberg: ФРГ и Франция не поддержали план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине
Германия и Франция не стали поддерживать план Европейского союза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Европейская служба внешних связей предложила странам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема в будущем могла позволить отправлять Украине различные финансовые средства без необходимости в поддержке всех представителей ЕС в обход вето.
Оценили схему не все. Берлин и Париж начали опасаться, что это решение превратит фонд мира в инструмент внешней политики. Другие страны также могут отвергнуть идею о добровольных взносах вслед за Францией и ФРГ, считают авторы статьи.
До этого сама Венгрия заявляла, что не планирует направлять свои накопленные 18 миллионов долларов из Европейского фонда мира Украине. Будапешт направит деньги на улучшение безопасности в Чаде. С помощью такого подарка африканское государство сможет создать нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров.
ТАСС / EPA / YOAN VALAT