Франция и Германия отказались помогать Украине в обход вето

Германия и Франция не стали поддерживать план Европейского союза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Европейская служба внешних связей предложила странам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема в будущем могла позволить отправлять Украине различные финансовые средства без необходимости в поддержке всех представителей ЕС в обход вето.

Оценили схему не все. Берлин и Париж начали опасаться, что это решение превратит фонд мира в инструмент внешней политики. Другие страны также могут отвергнуть идею о добровольных взносах вслед за Францией и ФРГ, считают авторы статьи.