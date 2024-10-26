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26 октября, 08:25

Франция и Германия отказались помогать Украине в обход вето

Bloomberg: ФРГ и Франция не поддержали план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине

Германия и Франция не стали поддерживать план Европейского союза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Европейская служба внешних связей предложила странам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема в будущем могла позволить отправлять Украине различные финансовые средства без необходимости в поддержке всех представителей ЕС в обход вето.

Оценили схему не все. Берлин и Париж начали опасаться, что это решение превратит фонд мира в инструмент внешней политики. Другие страны также могут отвергнуть идею о добровольных взносах вслед за Францией и ФРГ, считают авторы статьи.

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До этого сама Венгрия заявляла, что не планирует направлять свои накопленные 18 миллионов долларов из Европейского фонда мира Украине. Будапешт направит деньги на улучшение безопасности в Чаде. С помощью такого подарка африканское государство сможет создать нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Наталья Афонина
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