На зависть Киеву: Венгрия показательно отдаст свои миллионы Чаду, а не Украине
Сийярто: Венгрия отдаст свои $18 млн из Европейского фонда мира Чаду, а не Киеву
Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock
Венгрия может свободно распоряжаться своими средствами, внесёнными в Европейский фонд мира, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Накопленные Будапештом 18 миллионов долларов не будут отправлены Украине, а пойдут на улучшение безопасности в Чаде, подчеркнул дипломат на пресс-конференции.
По словам министра, этих денег должно хватить на создание в африканском государстве нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров. Оставшуюся часть Венгрия направит на развитие возможностей ВС Чада.
"Мы не вкладываемся в поставки оружия Украине из Европейского фонда мира. Поэтому по правилам ЕС мы можем использовать нашу пропорциональную денежную долю в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности", — подчеркнул Сийярто.
Также в рамках пресс-конференции глава венгерского МИД подверг председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен жёсткой критике. По словам дипломата, отставка немецкого политика положительно сказалась бы на ситуации в Европе.