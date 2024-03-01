На зависть Киеву: Венгрия показательно отдаст свои миллионы Чаду, а не Украине

Венгрия может свободно распоряжаться своими средствами, внесёнными в Европейский фонд мира, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Накопленные Будапештом 18 миллионов долларов не будут отправлены Украине, а пойдут на улучшение безопасности в Чаде, подчеркнул дипломат на пресс-конференции.

По словам министра, этих денег должно хватить на создание в африканском государстве нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров. Оставшуюся часть Венгрия направит на развитие возможностей ВС Чада.

"Мы не вкладываемся в поставки оружия Украине из Европейского фонда мира. Поэтому по правилам ЕС мы можем использовать нашу пропорциональную денежную долю в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности", — подчеркнул Сийярто.