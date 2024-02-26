Парламент Венгрии избрал нового президента страны после скандальной отставки Новак
Парламент Венгрии избрал председателя КС Шуйока президентом страны
Тамаш Шуйок. Обложка © ТАСС / Marton Monus / dpa / picture-alliance
Парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока президентом республики. На этом почётном посту он сменит Каталин Новак, которая ушла в отставку двумя неделями ранее на фоне скандала с помилованием человека, вовлечённого в преступление на почве педофилии.
Кандидатура 67-летнего Шуйока была выдвинута коалицией правящих партий "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и их младших партнёров — христианских демократов. За него проголосовали 134 депутата, пять выступили против. Всего голосовали 146 парламентариев, однако семь голосов были признаны недействительными.
Напомним, 46-летняя Каталин Новак объявила об отставке 10 февраля из-за своего решения помиловать мужчину, осуждённого за сокрытие дела о педофилии в детском доме. Она признала, что допустила непростительную ошибку, и решила покинуть свой пост. Новак занимала президентское кресло с 2022 года, сменив на нём Яноша Адера.