Венгерская оппозиция выступила за проведение прямых президентских выборов

В минувшее воскресенье, 25 февраля, венгерская оппозиция провела в Будапеште митинг перед зданием парламента. Как передаёт РИА "Новости", в акции, на которой собравшиеся после скандала с действующим национальным лидером Каталин Новак требовали прямых президентских выборов, участвовало до тысячи человек.

Журналисты сообщают, что в толпе были видны транспаранты оппозиционных партий, на которых можно было разглядеть критику действующих властей страны. Также среди них затесался флаг Украины. По данным информагентства, оппозиционеры собирали на площади подписи за проведение прямых выборов президента страны.