Венгерская оппозиция выступила за проведение прямых президентских выборов
Оппозиция в Венгрии провела митинг в Будапеште, требуя прямых выборов президента
В минувшее воскресенье, 25 февраля, венгерская оппозиция провела в Будапеште митинг перед зданием парламента. Как передаёт РИА "Новости", в акции, на которой собравшиеся после скандала с действующим национальным лидером Каталин Новак требовали прямых президентских выборов, участвовало до тысячи человек.
Журналисты сообщают, что в толпе были видны транспаранты оппозиционных партий, на которых можно было разглядеть критику действующих властей страны. Также среди них затесался флаг Украины. По данным информагентства, оппозиционеры собирали на площади подписи за проведение прямых выборов президента страны.
Информагентство уточнило, что перед митингующими выступили представители оппозиционных партий "Демократическая коалиция", Momentum, Párbeszéd, Венгерской социалистической партии и "зелёной" фракции LMP. Последние выпустили заявление, в котором назвали требование о проведении прямых выборов президента "пустым, бессмысленным лозунгом". По мнению членов этого политического движения, подобные меры не устранят причин, вызвавших скандал.
Напомним, вечером 10 февраля стало известно о том, что Каталин Новак по доброй воле оставила свою должность президента Венгрии, которую занимала с 10 марта 2022 года. Такое решение ей пришлось принять после того, как она одобрила просьбу о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, покрывавшего своего начальника-педофила. Впоследствии глава правящей партии парламента страны "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш сообщил, что кандидата на замену Новак выберут в марте.
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