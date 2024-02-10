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10 февраля, 18:38

Глава Минюста Венгрии подала в отставку на фоне скандала с помилованием педофила

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга объявила, что отказывается от депутатского мандата и уходит в отставку вслед за президентом страны Каталин Новак. Об этом политик сообщила в соцсетях.

По словам экс-главы ведомства, решение об увольнении было принято на фоне громкого скандала с помилованием замешанного в педофилии преступника в 2023 году. Варга пояснила, что тогда она поставила свою подпись под соответствующим указом главы государства.

"Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента. Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком [венгерской партии "Фидес" на выборах] в Европарламент", отметила она.

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Напомним, сегодня президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке. Политик добровольно покинула пост главы государства, на котором находилась с 10 марта 2022 года. Она приняла такое решение в результате скандала с помилованием фигуранта дела о педофилии, которое назвала ошибкой.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Илья Пушкарев
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