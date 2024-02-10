Глава Минюста Венгрии подала в отставку на фоне скандала с помилованием педофила

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга объявила, что отказывается от депутатского мандата и уходит в отставку вслед за президентом страны Каталин Новак. Об этом политик сообщила в соцсетях.

По словам экс-главы ведомства, решение об увольнении было принято на фоне громкого скандала с помилованием замешанного в педофилии преступника в 2023 году. Варга пояснила, что тогда она поставила свою подпись под соответствующим указом главы государства.

"Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента. Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком [венгерской партии "Фидес" на выборах] в Европарламент", — отметила она.