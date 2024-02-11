В Венгрии назвали сроки избрания нового президента вместо Новак

Кандидата на замену нынешнего президента Венгрии Каталин Новак, которая уходит в отставку, выберут в марте. Об этом заявил глава фракции правящей партии парламента страны "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.

Как отметил политик, у него нет никаких сомнений в том, что венгерский парламент, избирающий нового президента, как того требует конституция, утвердит отставку Новак. Выборы её преемника будут проведены в течение 30 дней после этого. То есть, если действующая глава государства подаст официальное заявление о прекращении полномочий 11 февраля, то у парламентариев будет 15 дней на его рассмотрение.

"Они смогут принять решение [по поводу отставки] в первый день весенней сессии, которая начнётся 26 февраля <...> Это означает, что в марте в Венгрии будет новый президент", — сказал Кочиш во время воскресного эфира на радиостанции Kossuth.