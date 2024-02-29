В Венгрии надеются на уход фон дер Ляйен из ЕК

Правительству Венгрии хотелось бы, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку и тем самым спасла Евросоюз от решений, которые только усугубляют сложную ситуацию в Европе. Такое заявление сделал глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Что касается председателя ЕК, то, поскольку безопасность и экономические показатели ЕС только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия её мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности", — высказался он на пресс-конференции с коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом в Будапеште.