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29 февраля, 13:10

В Венгрии надеются на уход фон дер Ляйен из ЕК

Сийярто: Венгрия хочет, чтобы фон дер Ляйен ушла с поста главы Еврокомиссии

Правительству Венгрии хотелось бы, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку и тем самым спасла Евросоюз от решений, которые только усугубляют сложную ситуацию в Европе. Такое заявление сделал глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Что касается председателя ЕК, то, поскольку безопасность и экономические показатели ЕС только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия её мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности", высказался он на пресс-конференции с коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом в Будапеште.

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Кстати, накануне председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала тратить прибыль с российских активов на вооружение для украинских солдат. Она заявила о необходимости готовиться к риску "более масштабной войны", поэтому, по её словам, нужно увеличивать производство снарядов.

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X / @vonderleyen

Юрий Лысенко
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