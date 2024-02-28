Фон дер Ляйен призвала тратить прибыль с российских активов на технику ВСУ

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора начать использовать прибыль замороженных российских активов на помощь Украине. По её словам, необходимо готовиться к риску "более масштабной войны", поэтому нужно увеличивать производство снарядов.

"Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", — сказала она, выступая на пленарном заседании.