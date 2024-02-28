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28 февраля, 12:09

Фон дер Ляйен призвала тратить прибыль с российских активов на технику ВСУ

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора начать использовать прибыль замороженных российских активов на помощь Украине. По её словам, необходимо готовиться к риску "более масштабной войны", поэтому нужно увеличивать производство снарядов.

"Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины", — сказала она, выступая на пленарном заседании.

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Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял о том, что Западу в вопросе конфискации замороженных активов необходимо действовать как можно смелее, так же как и в нанесении ударов по российской военной экономике. По его словам, Киев по-прежнему нуждается в оружии дальнего действия, беспилотниках, боеприпасах, а также другой помощи.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Александра Мышляева
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