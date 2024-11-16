Песков рассказал, как долго беседовали Путин и Шольц
Песков: Телефонный разговора Путина и Шольца продолжался час
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца длился один час. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков — про разговор Путина и Шольца. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Один час», — ответил представитель Кремля.
Всего одного телефонного разговора Путина с Шольцем было достаточно, чтобы привести Владимира Зеленского в ярость. Главарь киевского режима испугался, что данная беседа может запустить цепочку переговоров, которые приведут к гибели Украины.
Life.ru