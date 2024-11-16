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16 ноября, 12:19

Песков рассказал, как долго беседовали Путин и Шольц

Песков: Телефонный разговора Путина и Шольца продолжался час

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца длился один час. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков — про разговор Путина и Шольца. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Один час», — ответил представитель Кремля.

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«Надо как-то выкручиваться»: Политолог объяснил звонок Шольца Путину

Всего одного телефонного разговора Путина с Шольцем было достаточно, чтобы привести Владимира Зеленского в ярость. Главарь киевского режима испугался, что данная беседа может запустить цепочку переговоров, которые приведут к гибели Украины.

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Life.ru

Николай Рюмин
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