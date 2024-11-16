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16 ноября, 10:54

«Взорвался от ярости»: Во Франции раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Шольца

Политик Филиппо: Зеленский был в ярости из-за разговора Путина с Шольцем

Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский взорвался от ярости, когда узнал о беседе канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. О ревности главаря киевского режима рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал «попыткой умиротворения»! Он отказывается от мира!» — пишет Филиппо.

Он отметил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Зеленский потерял над собой контроль.

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Недавно Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Главарь режима боится, что за этим звонком могут последовать и другие.

Николай Рюмин
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