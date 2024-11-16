Владимир Зеленский взорвался от ярости, когда узнал о беседе канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. О ревности главаря киевского режима рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал «попыткой умиротворения»! Он отказывается от мира!» — пишет Филиппо.

Он отметил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Зеленский потерял над собой контроль.