«Взорвался от ярости»: Во Франции раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Шольца
Политик Филиппо: Зеленский был в ярости из-за разговора Путина с Шольцем
Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский взорвался от ярости, когда узнал о беседе канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. О ревности главаря киевского режима рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал «попыткой умиротворения»! Он отказывается от мира!» — пишет Филиппо.
Он отметил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Зеленский потерял над собой контроль.
Недавно Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Главарь режима боится, что за этим звонком могут последовать и другие.