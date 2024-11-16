Слишком медленные поставки: Зеленский пожаловался на трудности на восточном фронте

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на восточном фронте, заметно продвижение российских войск. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, такая ситуация сложилась из-за плохого комплектования личного состава бригад и несвоевременных поставок американского вооружения.

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация оружием — все эти процессы были достаточно медленны. Нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждёт того или иного оружия», — подчеркнул Зеленский в эфире украинской радиостанции.

По его словам, Киев 12 месяцев ждал поставки некоторых вооружений с момента согласования американскими конгрессменами. Зеленский также опроверг сведения о формировании новых бригад в рядах украинских войск. Он утверждает, что были организованы только подразделения резерва.