Киевские власти, наблюдая за тем, как Российская армия освобождает один за другим населённые пункты, решили отправить на Донбасс дополнительные бригады медиков. На Банковой опасаются увеличения интенсивности боевых столкновений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ.

«Киев ожидает, что наступление наберёт обороны и представитель украинских войск заявил Financial Times, что больше медицинского персонала направляют на восточный фронт в ожидании тяжёлых боёв в ближайшие дни или недели, особенно на юге и востоке», — отметили авторы издания.

В материале сказано, что аналитики, военные чиновники и солдаты сходятся во мнении, что следующие несколько месяцев будут определять исход конфликта, особенно на фоне триумфа Дональда Трампа на выборах в США.