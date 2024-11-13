Киев перебрасывает на фронт дополнительные медотряды из-за ужесточения боёв
FT: ВСУ в спешке отправляют на фронт дополнительные бригады медиков
Киевские власти, наблюдая за тем, как Российская армия освобождает один за другим населённые пункты, решили отправить на Донбасс дополнительные бригады медиков. На Банковой опасаются увеличения интенсивности боевых столкновений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ.
«Киев ожидает, что наступление наберёт обороны и представитель украинских войск заявил Financial Times, что больше медицинского персонала направляют на восточный фронт в ожидании тяжёлых боёв в ближайшие дни или недели, особенно на юге и востоке», — отметили авторы издания.
В материале сказано, что аналитики, военные чиновники и солдаты сходятся во мнении, что следующие несколько месяцев будут определять исход конфликта, особенно на фоне триумфа Дональда Трампа на выборах в США.
Украинские чиновники считают, что Трамп может встать на сторону Украины, если у Киева получится помешать продвижению российской армии к моменту его вступления в должность.
Киеву сейчас позарез нужно укреплять переговорную позицию, ведь до инаугурации Трампа остаётся не так много времени, из-за чего стали возникать разговоры о капитуляции Украины. На Банковой рассчитывали, что республиканцу приглянётся «план победы» Владимира Зеленского, однако американскому политику интересны лишь его пункты, где Киев предлагает доступ к украинскому сырью.
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