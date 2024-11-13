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13 ноября, 01:10

Трамп выбрал должность для Маска в своей администрации

Трамп назначил Маска и Рамасвами главами ведомства по повышению госэффективности

Миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами станут руководителями нового ведомства по повышению эффективности Правительства США. Такое решение принял избранный президент страны Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE)», — сказано в заявлении политика.

Маск и Рамасвами должны «проложить путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств». Трамп также сравнил новое ведомство с Манхэттенским проектом, в рамках которого США создали атомную бомбу.

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Также Трамп определился с кандидатурами на должности главы ЦРУ и помощника по национальной безопасности в своей администрации. Напомним, инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Артур Лапсаков
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