Трамп выбрал должность для Маска в своей администрации

Миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами станут руководителями нового ведомства по повышению эффективности Правительства США. Такое решение принял избранный президент страны Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE)», — сказано в заявлении политика.

Маск и Рамасвами должны «проложить путь по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств». Трамп также сравнил новое ведомство с Манхэттенским проектом, в рамках которого США создали атомную бомбу.