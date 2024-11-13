Трамп хочет назначить служившего в Ираке и Афганистане телеведущего шефом Пентагона

Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет выбран избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона. Об этом сообщила переходная команда республиканца.

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны», — говорится в заявлении.

По мнению Трампа, Хегсет «жёсткий и умный», а также верит, что Америка должна быть на первом месте. 44-летний телеведущий служил в Ираке и Афганистане, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News.