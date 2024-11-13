Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 00:50

Трамп хочет назначить служившего в Ираке и Афганистане телеведущего шефом Пентагона

Трамп выбрал телеведущего Пита Хегсета на должность министра обороны США

Телеведущий и бывший военный Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Телеведущий и бывший военный Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет выбран избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона. Об этом сообщила переходная команда республиканца.

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны», — говорится в заявлении.

По мнению Трампа, Хегсет «жёсткий и умный», а также верит, что Америка должна быть на первом месте. 44-летний телеведущий служил в Ираке и Афганистане, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News.

Трамп выбрал новым главой ЦРУ экс-директора Национальной разведки США
Трамп выбрал новым главой ЦРУ экс-директора Национальной разведки США

Ранее Life.ru рассказывал, что помощником по национальной безопасности в администрации Трампа станет конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц. По мнению нового президента, он станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar