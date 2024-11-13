Трамп хочет назначить служившего в Ираке и Афганистане телеведущего шефом Пентагона
Трамп выбрал телеведущего Пита Хегсета на должность министра обороны США
Телеведущий и бывший военный Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore
Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет выбран избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона. Об этом сообщила переходная команда республиканца.
«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны», — говорится в заявлении.
По мнению Трампа, Хегсет «жёсткий и умный», а также верит, что Америка должна быть на первом месте. 44-летний телеведущий служил в Ираке и Афганистане, а последние восемь лет работает на телеканале Fox News.
Ранее Life.ru рассказывал, что помощником по национальной безопасности в администрации Трампа станет конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц. По мнению нового президента, он станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».