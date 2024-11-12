Трамп назначил конгрессмена Уолтца помощником по национальной безопасности

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца помощником по национальной безопасности.

«Я горд сообщить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен моим помощником по национальной безопасности», — сказано в заявлении Трампа, опубликованном его переходной командой.

По мнению политика, Уолтц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».