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12 ноября, 19:16

Трамп назначил конгрессмена Уолтца помощником по национальной безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп и конгрессмен Майк Уолтц. Обложка © X / Rep. Mike Waltz

Избранный президент США Дональд Трамп и конгрессмен Майк Уолтц. Обложка © X / Rep. Mike Waltz

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца помощником по национальной безопасности.

«Я горд сообщить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен моим помощником по национальной безопасности», — сказано в заявлении Трампа, опубликованном его переходной командой.

По мнению политика, Уолтц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

СМИ считают, что экономику мира ждут потрясения из-за Трампа
СМИ считают, что экономику мира ждут потрясения из-за Трампа

А должность главы Госдепартамента США может достаться бывшему сопернику Трампа на праймериз. По информации СМИ, в числе кандидатов на должность находится Вивек Рамасвами, а его конкурент — сенатор Марко Рубио.

Артур Лапсаков
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