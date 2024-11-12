СМИ считают, что экономику мира ждут потрясения из-за Трампа
The Economist: Политика Трампа потрясет весь мир из-за колебаний курса доллара
Экономическая программа избранного президента США Дональда Трампа может укрепить доллар, но это приведёт к ухудшению ситуации не только в Штатах, но и во всём остальном мире.
Как пишет британский журнал The Economist, сильный доллар навредит американским производителям из-за высоких процентных ставок, а пока ставки будут высокими, американская валюта останется убежищем выбора для инвесторов — и острой проблемой для мира.
«Рост доллара часто идёт рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности, в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы», — говорится материале.
Кстати, ранее Трамп жаловался, что нынешние американские власти, вводя санкции в отношении ряда стран, в том числе России, убивают доллар как мировую валюту. По его словам, страны, против которых введены ограничительные меры, не обращают на это внимания — они «делают своё дело и хвастаются, что США им больше не нужны».
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