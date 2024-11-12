СМИ считают, что экономику мира ждут потрясения из-за Трампа

Экономическая программа избранного президента США Дональда Трампа может укрепить доллар, но это приведёт к ухудшению ситуации не только в Штатах, но и во всём остальном мире.

Как пишет британский журнал The Economist, сильный доллар навредит американским производителям из-за высоких процентных ставок, а пока ставки будут высокими, американская валюта останется убежищем выбора для инвесторов — и острой проблемой для мира.

«Рост доллара часто идёт рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности, в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы», — говорится материале.