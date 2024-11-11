В ожидании «золотого века»: Биткоин достиг рекордной стоимости

Стоимость биткоина побила очередной исторический максимум, достигнув отметки $86,205 на платформе Binance. К 22:17 мск стоимость криптовалюты начала снижаться до $85,776, тем не менее курс демонстрирует суточный рост на 7,13%.

Резкое повышение стоимости биткоина связано с результатами выборов президента США, на которых, по последним данным, победу одержал Дональд Трамп. С 8 ноября валюта заметно укрепилась, поднявшись с $75,526 до $77,067, и достигнув нового максимума 11 ноября, когда курс превысил $86 тысяч.

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг уверен, что победа Трампа окажет позитивное влияние на криптовалютный сектор, потенциально открывая перед ним новые возможности. По мнению Тенга, можно ожидать начала золотого века для криптовалют.

Биткоин (Bitcoin) — первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году анонимным разработчиком под псевдонимом Сатоши Накамото. В отличие от традиционных валют, биткоин работает на основе децентрализованной технологии блокчейн, которая обеспечивает прозрачность и безопасность операций.

Криптовалюты представляют собой цифровые активы, не имеющие физической формы и не контролируемые центральными банками. Вместо этого они полагаются на распределённые сети, где каждая транзакция фиксируется в блокчейне. Основными факторами роста цен на криптовалюты служат спрос, ограниченное предложение, технологические новшества и, как в случае с Bitcoin, ограниченное количество монет в обращении — не более 21 миллиона.