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Регион
1 ноября, 16:04

Правительство России утвердило требования к майнингу криптовалют

Российское правительство утвердило перечень требований к операторам майнинговой отрасли, а также обязанности майнеров. Об этом уведомили в пресс-службе кабинета министров.

«Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов», — сказано в публикации.

В требованиях говорится, что граждане РФ, не оформившие статус индивидуального предпринимателя, смогут майнить цифровую валюту с лимитом энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов ежемесячно. ИП и организации смогут заниматься майнингом после того, как будут включены в специальный список, который будет составлять ФНС. Также майнеры обязаны направлять налоговой службе информации об объёмах полученной крипты и адресе-идентификаторе, куда она поступила.

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Ранее в Минэнерго РФ предупредили, что в ряде российских регионов вскоре объявят запрет на майнинг криптовалюты. Как объяснил замглавы ведомства Евгений Грабчак, такое решение обусловлено дефицитом энергоснабжения в ряде городов России — в частности на Юге, Дальнем Востоке и в юго-западной части Сибири, где не выйдет нарастить мощности до 2030 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Юрий Лысенко
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