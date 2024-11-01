Правительство России утвердило требования к майнингу криптовалют
Российское правительство утвердило перечень требований к операторам майнинговой отрасли, а также обязанности майнеров. Об этом уведомили в пресс-службе кабинета министров.
«Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Подписаны постановления об утверждении требований к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанностях майнеров, а также ряд других актов», — сказано в публикации.
В требованиях говорится, что граждане РФ, не оформившие статус индивидуального предпринимателя, смогут майнить цифровую валюту с лимитом энергопотребления в 6 тысяч киловатт-часов ежемесячно. ИП и организации смогут заниматься майнингом после того, как будут включены в специальный список, который будет составлять ФНС. Также майнеры обязаны направлять налоговой службе информации об объёмах полученной крипты и адресе-идентификаторе, куда она поступила.
Ранее в Минэнерго РФ предупредили, что в ряде российских регионов вскоре объявят запрет на майнинг криптовалюты. Как объяснил замглавы ведомства Евгений Грабчак, такое решение обусловлено дефицитом энергоснабжения в ряде городов России — в частности на Юге, Дальнем Востоке и в юго-западной части Сибири, где не выйдет нарастить мощности до 2030 года.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy