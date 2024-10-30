Россиян предупредили о запрете майнинга в ряде регионов

В скором времени в некоторых регионах России запретят майнинг (производство криптовалюты за счёт мощностей компьютерного оборудования) на государственном уровне. Такое заявление сделал заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

«Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещён. Любой», — указал министр, выступая на форуме РБК Tech в Москве.

Грабчак отметил, что запрет связан с дефицитом электроэнергии в российских городах. По его словам, это касается Юга, Дальнего Востока и юго-запада Сибири. Замглавы Минэнерго добавил, что в этих регионах не получится предоставить большие мощности электроэнергии до 2030 года.