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23 сентября, 19:51

Не тайная комната: Подземную криптоферму обнаружили в Дагестане

В Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы для добычи криптовалюты

В Дагестане владельцы майнинг-ферм для обхода закона решили устанавливать их под землёй. По данным регионального правительства, соответствущее оборудование было обнаружено в нескольких районах республики.

В Сергаколинском районе Дагестана была обнаружена незаконная майнинг-ферма под землёй. Видео © Telegram / Правительство Дагестана

«Вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона — устанавливают майнинг-фермы под землей <…> или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона», — заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Кабмин также продемонстрировал видео, на котором была запечатлена одна из таких подземных ферм. В ролике видно, что её владельцы поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты.

Майнинг в Иркутской области хотят частично запретить из-за энергодефицита
Майнинг в Иркутской области хотят частично запретить из-за энергодефицита

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал о том, что если не контролировать майнинг криптовалют, то электромощностей не будет хватать многим объектам, в том числе жилым зданиям. Он обратил внимание, что без электричества останутся предприятия, системы ЖКХ, конкретные города и посёлки, а также другие инфраструктурные объекты.

Обложка ©

Telegram / Правительство Дагестана

Оксана Попова
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