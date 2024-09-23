Не тайная комната: Подземную криптоферму обнаружили в Дагестане

В Дагестане владельцы майнинг-ферм для обхода закона решили устанавливать их под землёй. По данным регионального правительства, соответствущее оборудование было обнаружено в нескольких районах республики.

В Сергаколинском районе Дагестана была обнаружена незаконная майнинг-ферма под землёй. Видео © Telegram / Правительство Дагестана

«Вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб, так как владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона — устанавливают майнинг-фермы под землей <…> или используют передвижные установки. Соответствующие факты выявлены в некоторых районах региона», — заявил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Кабмин также продемонстрировал видео, на котором была запечатлена одна из таких подземных ферм. В ролике видно, что её владельцы поместили под землей более 15 аппаратов для добычи криптовалюты.