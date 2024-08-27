Майнинг в Иркутской области хотят частично запретить из-за энергодефицита
В Иркутской области хотят запретить майнинг цифровой валюты на территории Иркутско-Черемховского энергорайона. С такой инициативой к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину обратился губернатор региона Игорь Кобз.
«В связи с приближением отопительного сезона прошу определить случаи и порядок установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты и учесть обоснованность установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территории Иркутско-Черемховского энергорайона», — говорится в письме, его приводит kp.ru.
В южной части Прибайкалья наблюдаются риски, которые связаны с энергопотреблением из-за того, что майнинг обретает всё большую популярность. За пять лет, период с 2018 до 2023 года, потребление энергии в Приангарье увеличилось на 21%. При этом уже в ближайшие четыре года присоединение новых объектов к электрическим сетям станет невозможным.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал о том, что если не контролировать майнинг криптовалют, то электромощностей не будет хватать многим объектам, в том числе жилым зданиям. Он обратил внимание, что без электричества останутся предприятия, системы ЖКХ, конкретные города и посёлки, а также другие инфраструктурные объекты.
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