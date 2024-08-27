Майнинг в Иркутской области хотят частично запретить из-за энергодефицита

В Иркутской области хотят запретить майнинг цифровой валюты на территории Иркутско-Черемховского энергорайона. С такой инициативой к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину обратился губернатор региона Игорь Кобз.

«В связи с приближением отопительного сезона прошу определить случаи и порядок установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты и учесть обоснованность установления запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территории Иркутско-Черемховского энергорайона», — говорится в письме, его приводит kp.ru.

В южной части Прибайкалья наблюдаются риски, которые связаны с энергопотреблением из-за того, что майнинг обретает всё большую популярность. За пять лет, период с 2018 до 2023 года, потребление энергии в Приангарье увеличилось на 21%. При этом уже в ближайшие четыре года присоединение новых объектов к электрическим сетям станет невозможным.