Бывший соперник Трампа на праймериз может стать новым госсекретарём США

Предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее соперничал с Дональдом Трампом на праймериз, может возглавить американский Госдепартамент после инаугурации избранного лидера Штатов, сообщает The Hill. По информации издания, он находится в числе кандидатов на должность госсекретаря США, конкурируя с сенатором Марко Рубио.

«Вивек Рамасвами определённо выглядит фигурой, которая является символичной для MAGA (Make America Great Again. — прим. Life.ru) и частью Республиканской партии. У Марко Рубио может быть преимущество с учётом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената», — говорится в публикации.

Как уточняется, оба политика находятся в «шорт-листе» на эту позицию, однако Трамп пока не объявил своего окончательного выбора. Рамасвами, который ранее претендовал на право баллотироваться в президенты США, отказался от продолжения борьбы после низких результатов на праймериз в Айове. В ходе кампании он неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине и предлагал гарантии невступления Незалежной в НАТО.