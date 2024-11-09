СМИ узнали, кто займёт посты глав Пентагона и Госдепа в администрации Трампа

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео с приходом к власти Дональда Трампа может возглавить Пентагон. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканала, в состав будущей администрации США могут войти чиновники, которые ранее уже работали с республиканцем в рамках первого президентского срока Трампа, а также новые лица.

«У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарём, и директором ЦРУ в первой администрации», — отмечает телеканал.

В свою очередь сенатор-республиканец Билл Хагерти, который с 2017 по 2019 годы работал послом США в Японии, может возглавить Госдеп. Минздрав может отойти под ответственность Роберта Кеннеди-младшего, который поддерживал Трампа на протяжении всей его избирательной кампании. На пост главы ЦРУ, по данным источников телеканала, претендует экс-директор национальной разведки Джон Рэтклифф.