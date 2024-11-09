СМИ узнали, кто займёт посты глав Пентагона и Госдепа в администрации Трампа
CBS News: Помпео может возглавить Пентагон, экс-посол в Японии Хагерти — Госдеп
Майк Помпео и Билл Хагерти. Обложка © Flickr / U.S. Department of State / Milken Institute
Бывший американский госсекретарь Майк Помпео с приходом к власти Дональда Трампа может возглавить Пентагон. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканала, в состав будущей администрации США могут войти чиновники, которые ранее уже работали с республиканцем в рамках первого президентского срока Трампа, а также новые лица.
«У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарём, и директором ЦРУ в первой администрации», — отмечает телеканал.
В свою очередь сенатор-республиканец Билл Хагерти, который с 2017 по 2019 годы работал послом США в Японии, может возглавить Госдеп. Минздрав может отойти под ответственность Роберта Кеннеди-младшего, который поддерживал Трампа на протяжении всей его избирательной кампании. На пост главы ЦРУ, по данным источников телеканала, претендует экс-директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
Среди кандидатов на пост главы Минфина звучат имена бывшего торгового представителя США при администрации Трампа Роберта Лайтхайцера, а также основателя хедж-фонда в штате Коннектикут Скотта Бессента. Кресло главы Минпромторга журналисты прочат Линде МакМахон — при первой администрации Трампа она отвечала за развитие малого бизнеса.
Ранее стало известно, что Сьюзан Уайлс, которая играла ключевую роль в успехах Трампа на выборах 2016 и 2024 годов, была назначена новым руководителем аппарата Белого дома. Это первое важное назначение республиканца после его победы на выборах.
Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле заверили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.